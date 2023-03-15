Başkan Erdoğan’ın Finlandiya-NATO sözleri dünya basınında gündem oldu! Ajanslar son dakika koduyla duyurdu: İsveç evde kalıyor

Haberde iki ülkenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ittifaka üye olmak için beraber başvurduğu hatırlatıldı.

Üyelik için Türkiye'nin onayını bekleyen iki ülkeden sadece Finlandiya'nın gerekli onayı alacağını yazan gazete İsveç için net bir takvim vermedi.

Terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmadığı için Ankara'nın onayını alamayan İsveç, birlikte başvurduğu Finlandiya'nın kendisinden önce üye olmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyordu. İsveç basını uzun bir süredir bunun ülke için en kötü senaryo olacağını yazıyordu.