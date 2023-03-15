Başkan Erdoğan'ın Finlandiya-NATO sözleri dünya basınında gündem oldu! Ajanslar son dakika koduyla duyurdu: İsveç evde kalıyor
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili sözleri dünya basınında gündem oldu. Erdoğan, Finlandiya'ya verilen sözün tutulacağını belirterek cuma gününü işaret ederken; İsveç ve Finlandiya basını başta olmak üzere ajanslar bu gelişmeyi "son dakika" olarak duyurdu. İsveç gazetesi ise "İsveç dışarıda kaldı" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası İsveç ve Finlandiya apar topar NATO'ya girmek için çalışmalara başladı. NATO'ya üyelik için başvuran İskandinav ülkelere Türkiye ve Macaristan'dan red geldi.
Geçtiğimiz yaz İspanya'da görüşen Türkiye, İsveç ve Finlandiya, masadan 3'lü mütakabat ile ayrıldı. Türkiye, taleplerinin yerine getirilmesi durumunda iki ülkenin NATO'ya gireceğini belirtti. 2023'e girilmesiyle İsveç'in başkenti Stockholm'de ardı ardına patlayan skandallar müzakerelerin süresiz ertelenmesine yol açtı.
PALUDAN YÜZÜNDEN MÜZAKERELER ASKIYA ALINDI
Stockholm'de önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi YPG'li teröristler tarafından bir vince asıldı. Birkaç gün sonra ise, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önüne gidip Kur'an-ı Kerim yaktı.
Kutsal kitabın yakılması Türkiye'yi ayağa kaldırdı, İsveç'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Ankara, İsveç ve Finlandiya ile üçlü müzakereleri süresiz olarak askıya alırken, bu karar ittifaka katılmak için sabırsızlanan İskandinav ülkelerinde deprem etkisi yarattı.
BLİNKEN DUYURDU: TEKRAR BAŞLIYOR
Şubat ayına gelindiğinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken depremlerin ardından Türkiye'yi ziyaret etti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret sırasında üçlü müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.
9 Mart tarihinde ise NATO karargâhındaki zirvede, ilk iki toplantıda olduğu gibi imzalanan mutabakatta yer alan taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip getirilmediği madde madde görüşüldü. Türkiye, Finlandiya'nın olumlu adım attığını ancak İsveç'in ittifaka katılım noktasına gelmediğini kaydediyor. Ankara, İsveç'in taahhüt ettiği adımları uygulamada somut olarak görmek istiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ
Tüm bu gelişmeler yaşanırken gün içerisinde Başkan Erdoğan Finlandiya'nı NATO'ya olası katılımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Son olarak Ocak ayının son günlerinde konuyla ilgili "Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım" diyen Başkan Erdoğan bugünkü açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz.
FİNLANDİYA'DA MANŞET OLDU
Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaları ise Finlandiya ve İsveç basınında manşet oldu. Finlandiya'nın en köklü medya kuruluşlarından olan Ilta Somanat, Başkan Erdoğan'ın açıklamasını okuyucularına ilk sayfadan sundu ve "Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği için verdiği sözü tutacak" başlığını attı.
Yine ülkenin önemli gazetelerinden olan İltalehti, konuyla ilgili yaşananları manşetten verdi. İltalehti, Başkan Erdoğan'ın 'sözünü tuttuğunu' belirterek "Türkiye Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmek istiyor, Erdoğan: Sözümüzü tutacağız" başlığını kullandı.
Finlandiya'da yayın hayatına devam eden HBL ise, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya girişine yeşil ışık yaktığını ilk sayfadan verdi. HBL, süreci detaylı bir şekilde anlattığı haberine "Türkiye'nin Finlandiya'ya onay vermesi bekleniyor" başlığını kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasını İsveç basını da okuyucularına sundu. Aftonbladet gazetesi Başkan Erdoğan'ın 29 Ocak tarihinde yaptığı açıklamaları hatırlatılarak yaptığı haberde "Türkiye ile Finlandiya arasında NATO toplantısı! İsveç evde kalıyor" başlığı ile sundu.
İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi "Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır - Ancak İsveç'in üyeliğini ayrı değerlendirecek" başlığı ile okurlarına sundu.
Haberde iki ülkenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ittifaka üye olmak için beraber başvurduğu hatırlatıldı.
Üyelik için Türkiye'nin onayını bekleyen iki ülkeden sadece Finlandiya'nın gerekli onayı alacağını yazan gazete İsveç için net bir takvim vermedi.
Terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmadığı için Ankara'nın onayını alamayan İsveç, birlikte başvurduğu Finlandiya'nın kendisinden önce üye olmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyordu. İsveç basını uzun bir süredir bunun ülke için en kötü senaryo olacağını yazıyordu.
"Finlandiya NATO'ya İsveç'ten Önce Katılabilir" diyen Foreign Policy, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un bu durumu dün yaptığı açıklama ile kabullendiğinin altı çizildi.
Katar merkezli Al Jazeera "Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini İsveç'ten bağımsız olarak onaylamayı planlıyor" dedi.
Haberde söz konusu onayın seçimlerden önce verilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Türk mevkidaşı Tayyip Erdoğan ile ülkesinin NATO'ya katılım hedefini görüşmek üzere Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.
Rusya merkezli Tass ise "Ankara, İsveç'in muhtıra kapsamındaki taahhütlerini henüz yerine getirmediği için NATO'ya katılmaya henüz hazır olmadığını ileri sürüyor" dedi.
Rus haber ajansı Ankara'nın Finlandiya'ya NATO onayını Nisan ortasına kadar verebileceğini yazdı.
İran merkezli Tasnim Haber Ajansı "Türkiye, 14 Mayıs'taki Seçimler Öncesinde Finlandiya'nın NATO Hedefini Onaylayabilir" başlığını kullandı.
Al Arabiya "Kaynaklar, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini Mayıs seçimleri öncesinde onaylamayı planladığını söylüyor" dedi.
Arab News ise haberinde "Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türk mevkidaşı Erdoğan ile ülkesinin NATO'ya katılım hedefini görüşmek üzere Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek" ifadesine yer verdi.
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