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İsveç basınının NATO öfkesi! Ulf Kristersson'u topa tuttular: Duvara çarptı

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin kapısını çalmıştı. Verilen sözlerin tutulması sonrası Finlandiya Türkiye'nin onayını alarak resmen NATO üyesi oldu. Finlandiya'nın üye olup, İsveç'in dışarıda kalması İsveç'te öfkeye neden olurken; ülke basını Başbakan Ulf Kristersson'un başarısızlığını vurguladı.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 10:49
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İsveç basınının NATO öfkesi! Ulf Kristersson’u topa tuttular: Duvara çarptı

Finlandiya ve İsveç'in aylardır devam eden NATO belirsizliği, dün açıklığa kavuştu. İttifak'ın üyesi olabilmek için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan iki ülkenin kaderi, aylar süren müzakereler sonrası belirlendi. Finlandiya resmen NATO üyesi olurken, Türkiye'ye verdiği sözleri tutmayan İsveç yine dışarda kaldı.

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İsveç basınının NATO öfkesi! Ulf Kristersson’u topa tuttular: Duvara çarptı

FİNLANDİYA RESMEN NATO ÜYESİ
Dün Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleşen törende, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bir araya gelerek resmileşen üyelik hakkında konuştu.

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İsveç basınının NATO öfkesi! Ulf Kristersson’u topa tuttular: Duvara çarptı

NATO üyeliği için aylardır Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te ise bu üyelik umutsuzluk ve öfkeyle karşılandı. Terör örgütü PKK/YPG'ye kucak açan ve Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen teröristleri beslemeye devam eden İsveç basını, NATO üyesi olamayışını gündeme taşıdı.

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İsveç basınının NATO öfkesi! Ulf Kristersson’u topa tuttular: Duvara çarptı

İSVEÇ BASININDA ÖFKE HAKİM
Terör örgütü bağlantılarının yanı sıra İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'a müdahale edilmemesi de NATO üyeliği için Türkiye'den ret gelmesine neden oldu.

Finlandiya'nın dün resmen NATO üyesi olmasından sonra eleştiri okları, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a yöneldi.

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İsveç basınının NATO öfkesi! Ulf Kristersson’u topa tuttular: Duvara çarptı

İsveç gazetesi Expressen, Finlandiya'nın kabulünü "NATO üyesi Finlandiya: İsveç'e yardım ediyoruz" başlığı ile okuyucularına servis etti. Finlandiya'ya bizi unutmayın çağrısında bulunan yazıda, ülkeden güvenlik konusunda destek beklediklerine ilişkin ifadeler yer aldı.

"BİZE YARDIM EDECEKLERİ MEÇHUL"
Haberde Finlandiya'nın üyelik sürecinde İsveç'e yardım edeceğine ilişkin beklentiler de dile getirildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile konuya ilişkin görüşmeler yapacağı ifadeleri kullanıldı.