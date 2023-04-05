İsveç basınının NATO öfkesi! Ulf Kristersson’u topa tuttular: Duvara çarptı

NATO üyeliği için aylardır Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te ise bu üyelik umutsuzluk ve öfkeyle karşılandı. Terör örgütü PKK/YPG'ye kucak açan ve Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen teröristleri beslemeye devam eden İsveç basını, NATO üyesi olamayışını gündeme taşıdı.