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Finlandiya NATO üyesi oluyor! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Finlandiya NATO üyesi oluyor! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu

Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın 31'inci üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi.

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