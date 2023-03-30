TBMM'den Finlandiya'ya NATO onayı! NATO'ya üyeliğe ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi. İşte detaylar...
TBMM Genel Kurulu'nda, Kuzey Atlantik Antlaşmasına Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
TEKLİFTE NE YER ALIYOR?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen uluslararası sözleşmeye ilişkin teklifle; NATO'ya üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin olarak antlaşmaya taraf her bir ülkenin imzaladığı protokolün onaylanmasının uygun bulunması amaçlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN NİİNİSTO'NUN ZİYARETİNDE NELER SÖYLEMİŞTİ?
Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusu elbette görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye, malumunuz olduğu üzere, NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid'de yapılan NATO Zirvemizde onay vermiştik. Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük.
Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclis'imizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararımızın ülkelerimiz başta olmak üzere ittifakımız için hayırlı olmasını diliyorum. Finlandiya'nın üyeliğiyle daha da güçlenerek NATO, bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında inanıyorum ki etkin rol oynayacaktır. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Finlandiya'yla ilişkilerimiz NATO müttefikliği zemininde tahkim edilmiş olacaktır."
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