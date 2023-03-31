31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiya mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiya mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiya mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü. Görüşmenin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA