Paris'te referandumdan hayır çıktı! Avrupa'da elektrikli skutera ilk yasak
Fransa'nın başkenti Paris'te, elektrikli skuter kiralama hizmetinin devam edip etmemesi için yapılan referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıktı. Böylelikle "Avrupa'da elektrikli skuter kiralama hizmetinin yasaklandığı ilk şehir" Paris oldu.
Fransız basınındaki haberlere göre, Parisliler, kentte yaklaşık 200 noktada kurulan sandıklarda, yerel saatle 09.00-19.00'da elektrikli skuter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanmaya gitti.
Belediyenin girişimiyle yapılan ve kent sakinlerinin yüzde 8'inin katıldığı referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıktı. Böylelikle "Avrupa'da elektrikli skuter kiralama hizmetinin yasaklandığı ilk şehir" Paris oldu.
1 EYLÜL'E KADAR YASAK UYGULAMAYA KONULACAK
Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 100 binden fazla kişinin oy kullandığını belirterek "Bu, yerel demokrasi için büyük bir zaferdir." ifadesini kullandı.
Hidalgo, yasağın 1 Eylül'e kadar yürürlüğe gireceği bilgisini paylaştı.
ŞİRKETLER, HER AY YAKLAŞIK 400 BİN KULLANICININ ETKİLENECEĞİNİ SAVUNDU
Paris'te elektrikli skuter kiralama hizmeti veren Dott, Lime ve Tier Mobility şirketleri, katılımın az olması nedeniyle referandumu eleştirerek temsiliyet oranının kapsayıcı olmadığını açıkladı.
Şirketler, yasaktan her ay yaklaşık 400 bin kullanıcının etkileneceğini savundu.
CADDELERE BIRAKILDIĞI, YAYA GEÇİŞLERİNİ ENGELLEDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖSTERİLİYORDU
Fransa'da yılda 2,5 milyon kişi, elektrikli skuter hizmetinden yararlansa da skuterler, caddelere bırakıldığı ve yaya geçişlerini engellediği gerekçesiyle tepki çekiyordu.
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