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Azerbaycan’dan İran’a nota

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Azerbaycan’dan İran’a nota

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Azerbaycan medyası ile ilgili İran tarafından verilen notaya yanıt verildi.

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