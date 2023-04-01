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Son dakika: Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanması Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2023
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Son dakika: Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanması Resmi Gazete’de

Son dakika haberleri... Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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