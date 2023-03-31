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Türkiye'nin Finlandiya-NATO kararı dünyada gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu

Türkiye, NATO'ya girmek isteyen Finlandiya'ya onay verdi. Onay süreci sonrası Finlandiya basını kararı memnuniyetle karşılarken, Türkiye'nin kararlı tutumu ile ilgili yapılan bir analizde "Türkiye en önemli güvenlik sorunu olan terörü uluslararası medyada gündeme getirmeyi başardı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda ne kadar kararlı olduğunu da açık açık gösterdi" ifadeleri kullanıldı. Finlandiya basını sancılı sürecin ülkeleri için 'bir ders' olduğunu belirtirken, İsveç basını önlerinde hala net bir tarih olmadığını belirterek "İsveç hala bekliyor ve kapıyı çalıyor." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 13:01
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Türkiye’nin Finlandiya-NATO kararı dünyada gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Türkiye’nin Finlandiya-NATO kararı dünyada gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, Türkçe "Teşekkürler" mesajı paylaştı.

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Türkiye’nin Finlandiya-NATO kararı dünyada gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu

Bakanlığın Twitter hesabından NATO'ya üyelik sürecine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Teşekkürler! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye’nin Finlandiya-NATO kararı dünyada gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Twitter hesabından sürece ilişkin bilgi verdi ve şunları kaydetti:
"10 aydan uzun süren bir işi bugün geride bıraktık. NATO üyeliği için 17 Mayıs 2022'de başvuru yaptık. Kanada ve Danimarka'dan ilk onaylar alındı. Macaristan'ın kendi onayını yarın Washington'a teslim etmesi gerekiyor. Şimdi TBMM kararını verdi. Tarihi günlerde yaşıyoruz."

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Türkiye’nin Finlandiya-NATO kararı dünyada gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu

Finlandiya basınının manşetlerinde ise bu sabah son yaşanan gelişmeler vardı. Yerel bir gazetede yer alan bir analizde, Türkiye'nin 10 aylık süreçte ne kazandığı sorusu gündeme geldi.