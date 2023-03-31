Türkiye'nin Finlandiya-NATO kararı dünyada gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu

Türkiye, NATO'ya girmek isteyen Finlandiya'ya onay verdi. Onay süreci sonrası Finlandiya basını kararı memnuniyetle karşılarken, Türkiye'nin kararlı tutumu ile ilgili yapılan bir analizde "Türkiye en önemli güvenlik sorunu olan terörü uluslararası medyada gündeme getirmeyi başardı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda ne kadar kararlı olduğunu da açık açık gösterdi" ifadeleri kullanıldı. Finlandiya basını sancılı sürecin ülkeleri için 'bir ders' olduğunu belirtirken, İsveç basını önlerinde hala net bir tarih olmadığını belirterek "İsveç hala bekliyor ve kapıyı çalıyor." ifadesini kullandı.