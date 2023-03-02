Azerbaycan arama kurtarma ekibi ülkelerine uğurlandı: Hepiniz hoşça kalın!
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen arama-kurtarma ekibinden 231 kişilik kafile, Adana’dan uğurlandı. Havalimanında hediyelik eşya alan Azerbaycan askerlerinden iş yeri sahibi para almadı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından Azerbaycan'dan 750 kişilik arama-kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Hatay'a geldi.
Depremin ilk gününden beri çalışmalarını sürdüren ekipler, 53 kişiyi sağ kurtardı. Arama-kurtarma ekibinden 231 kişi, görevlerini tamamlayarak Adana'ya geldi.
Ekibi, İmamoğlu Kaymakamı Mehmet Aksu, Büyükelçi Ayşe Saraç karşıladı.
"HEPİNİZ HOŞÇA KALIN"
Ekipteki Yarbay Taleh Babayev, "Kardeş ülke Türkiye'de depremin yaşanmasının ardından, yardım etmek için buraya gelmiştik. Arama-kurtarma çalışmalarında 53 kişiyi sağ çıkardık. Buna ek olarak Kahramanmaraş'ta evlerinden olmuş insanlar için çadır kent kurup, onlara yemek verdik. Ayrıca Azerbaycan'dan gelen sağlık ekipleri de sahra hastanelerde depremzedelerin tıbbi ihtiyaçlarını karşıladı. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Hepiniz hoşça kalın" diye konuştu.
"EN BÜYÜK DESTEĞİ KADEŞLERİMİZ GÖSTERDİ"
Adana Havalimanı'na gelen arama-kurtarma ekiplerinin koordinasyonunu sağlayan Kaymakam Mehmet Aksu ise Azerbaycan ekibine şükran ve minnet duyduklarını belirterek, "Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ilk gününden itibaren en büyük desteği, kardeşimiz Azerbaycanlılar gösterdi. Buraya gelen ilk ekibi hemen Kahramanmaraş'a sevk ettik ve gelmeye devam ettiler. Her dönemde olduğu gibi, bugün de desteklerini fazlasıyla gösterdiler. Görevlerini tamamlayan ekipleri uğurlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
HEDİYELİK EŞYALARI ÜCRETSİZ VERDİ
Azerbaycanlı askerler, havalimanında hediyelik eşya dükkanından yakınlarına bileklik, saat ve anahtarlık gibi hatıra eşya aldı.
İş yeri sahibi ise para kabul etmeyip, eşyaları hediye etti.
Askerlerin uçağa binerken sırtlarına Türk ve Azerbaycan bayrağı bağladıkları görüldü.
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