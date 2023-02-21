Azerbaycan’dan Türkiye’ye büyük yardım

Depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan'dan 867 sağlık ve arama-kurtarma ekibi, Türkiye'deki depremle ilgili çalışmalara katıldığını aktaran Bakanlık, Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 sahra hastanesi, 6 bin 872 çadır, 4 sahra mutfağı, 899 jeneratör, 239 bin 819 erzak, 318 bin 273 kıyafet ve 12 bin 790 ısıtıcı cihaz, 1 milyon 412 bin 594 ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiğini ifade etti. Bakanlık, söz konusu insani yardımların 15 uçak, 395 tır ve 25 vagon ile Türkiye'ye ulaştırıldığını aktardı.