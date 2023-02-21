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Azerbaycan'dan Türkiye’ye büyük yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Azerbaycan’dan Türkiye’ye büyük yardım

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Türkiye'ye 15 uçak, 395 tır ve 25 vagon ile insani yardım ulaştırdığı belirtilerek, toplam 276 milyon 385 bin TL yardım yaptığı duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yardıma koşan ilk ülkelerden olan Azerbaycan'ın Türkiye'ye yardımları sürüyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar Türkiye'ye Azerbaycan tarafından gönderilen insani yardım miktarını açıkladı.

Depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan'dan 867 sağlık ve arama-kurtarma ekibi, Türkiye'deki depremle ilgili çalışmalara katıldığını aktaran Bakanlık, Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 sahra hastanesi, 6 bin 872 çadır, 4 sahra mutfağı, 899 jeneratör, 239 bin 819 erzak, 318 bin 273 kıyafet ve 12 bin 790 ısıtıcı cihaz, 1 milyon 412 bin 594 ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiğini ifade etti. Bakanlık, söz konusu insani yardımların 15 uçak, 395 tır ve 25 vagon ile Türkiye'ye ulaştırıldığını aktardı.

Ambulans, itfaiye, AFAD ve arama-kurtarma çalışmalarına katılan araçlara ücretsiz yakıt sağlandığını belirten Bakanlık, Türkiye'ye devlet kurumları, özel şirketler ve şahıslar tarafından toplam 276 milyon 386 bin TL maddi yardım yapıldığını açıkladı.

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