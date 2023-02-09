Azerbaycan’dan Türkiye’ye yorgan gönderen Server Beşirli: Kış soğuğunda evsiz kalmanın ne olduğunu iyi biliriz

"BÜTÜN AZERBAYCANLILAR BU YARDIMLARA DESTEK VERDİ"



Bağış yaptıktan sonra sosyal medyada konuşulduklarını öğrendiklerini söyleyen Beşirli, "Akrabalar, arkadaşlarımız bize 'fenomen' oldunuz dedi. Biz de arabanın fotoğrafını taşıdığını gördük. İnsanlar bizim için 'geniş bir kalbe sahipsiniz' yazıyordu. Herkesi gibi biz de bu yardım kampanyasına katıldık. Bütün Azerbaycan'da ve yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar da bu yardımlara destek verdi. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta biz genç kız üstündeki yeni montu çıkararak oraya teslim etti. İnsanın kalbine işleyen bir duyguydu. Bu sözlerle ifade edilemez. 44 günlük savaşta kardeş bir devlet gibi bize destek oldu. Burada kendi ve kuzenlerimin adından Türkiye'ye destek olanlara teşekkür ediyorum. Her birine, küçüğünden büyüğüne kadar destek olanlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.