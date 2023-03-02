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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Almanya'da panik anları! Uçağın türbülansa girmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Son dakika: Almanya'da panik anları! Uçağın türbülansa girmesi sonucu 20 kişi yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Son dakika: Almanya’da panik anları! Uçağın türbülansa girmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Almanya’nın Frankfurt şehrinden Afrika ada ülkesi Mauritius’a giden uçağın türbülansa girmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

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