Türkiye onu ’babadan oğula kurtarıcı’ olarak tanıdı! Anlattıkları ise Yunanistan’ı sarstı: O anda yıkıldım ve ağlamaya başladım

"Tıpkı oğlumu çorapsız gördüğümde üşüyüp üşümediğini kontrol ettiğim gibi içgüdüsel olarak hemen eldivenlerimi çıkardım ve ayaklarını tuttum. Çok üşümüştü. Isıtabilmek için hemen sarıldım ve bir yandan yanımızdaki sağlık ekiplerine seslendim. Doktorlar onu sakın uyutma, uyanık kalsın dediler"

ANNESİ VE KARDEŞLERİ İLE SIKIŞIP KALMIŞTI

6 yaşındaki kız çocuğu annesi ve kardeşleri ile beraber binanın kirişleri arasına sıkışıp kalmıştı.Yunan kurtarma ekibi ilk olarak 7 yaşındaki kız kardeşinin cansız bedenini çıkardı.

Daha sonra kardeşinin kolunu sıkıca tutan erkek kardeş çıkarıldı. Bu sırada küçük kız bilinci kapalı gibi görünüyordu.