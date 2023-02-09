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Babadan oğula kurtarıcı! Yunan medyasından dikkat çeken Türkiye mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Babadan oğula kurtarıcı! Yunan medyasından dikkat çeken Türkiye mesajı

Son dakika haberleri... 7.7 ve 7.6'lık depremle sallanan 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen yerlerin başında da Hatay geliyor. Çalışmaların soluksuz devam ettiği Hatay'da 7 yaşındaki Fatma'yı enkaz altından çıkaran Yunan kurtarma uzmanının, duygu dolu hikayesi ortaya çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) üyesi Konstantinos Nikas, küçük Fatma'yı enkaz altından çıkardıktan sonra göz yaşlarına hakim olamamıştı.

Konstantinos Nikas'ın babasının da 1995'te Yunanistan'ı vuran 6.1'lik depremde bir çocuğu kurtardığı ortaya çıktı. Bu da, baba-oğul Nikas'lar için "babadan oğula kurtarıcı" yorumlarına neden oldu.

Genç kurtarma uzmanının EMAK'taki ekip arkadaşları, babasının Konstantinos'a cennetten gururla baktığını belirtirken, 1995 depremini hatırlayanlardan biri sosyal medyada, "Nikas'ın Türkiye'deki küçük çocuğu kurtardığını görünce, arkadaşım merhum General Panagiotis Nikas'ın Aigio depreminde küçük Andreas'ı nasıl kurtardığını hatırladım" yorumunu yaptı.

Yunanlar ve Türkler yan yana "YUNANLAR VE TÜRKLER YAN YANA"

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