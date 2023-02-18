Güney Kore ekibine duygulandıran teşekkür:10 bin kilometre uzaktan dost eli bizlere ulaştı

"10 BİN KİLOMETRE UZAKTAN DOST ELİ BİZLERE ULAŞTI"



Türkiye-Kore Dayanışma Platformu gönüllüleri, mesajlarında;



"Ülkemizin en çok yardıma ihtiyacı olduğu bir esnada, 10 bin kilometre öteden Güney Koreli Uluslararası Kurtarma Ekibi'nin dost eli bizlere ulaştı. Sizler ailelerinizden uzun süre ayrı kalarak büyük bir vefa örneği gösterdiniz. Akıllı köpekleriniz ile canlarınızı tehlikeye atarak enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak için gece gündüz durmadan çalıştınız." ifadelerine yer verdi.