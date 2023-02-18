Güney Kore ekibine duygulandıran teşekkür:10 bin kilometre uzaktan dost eli bizlere ulaştı
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem meydana geldi. Yaşanan felaket 11 ilde yıkıma sebep oldu. Dehşetin ardından Türkiye-Kore Dayanışma Platformu, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Çalışmalarını tamamlayarak dönüş yolculuğuna başlayan Güney Kore ekibine, Türkiye-Kore Dayanışma Platformu uçakta Korece hazırladıkları ‘teşekkür mesajını’ dinletti. Duygusal anlar yaşayıp gözleri dolan ekip, mesaja alkışlarla karşılık verdi.
8 Şubat'tan itibaren Hatay Antakya bölgesinde arama-kurtarma faaliyetlerini sürdüren 118 kişilik Birinci Güney Kore yardım heyeti, dün Adana Havalimanı'ndan Güney Kore'nin Incheon kentine doğru yola çıktı.
Ekibe havalimanında hazırladıkları 'teşekkür videosu' izletmek isteyen ancak yetişemeyen Türkiye-Kore Dayanışma Platformu, mesajı Güney Koreli ekibe uçakta dinletti.
"10 BİN KİLOMETRE UZAKTAN DOST ELİ BİZLERE ULAŞTI"
Türkiye-Kore Dayanışma Platformu gönüllüleri, mesajlarında;
"Ülkemizin en çok yardıma ihtiyacı olduğu bir esnada, 10 bin kilometre öteden Güney Koreli Uluslararası Kurtarma Ekibi'nin dost eli bizlere ulaştı. Sizler ailelerinizden uzun süre ayrı kalarak büyük bir vefa örneği gösterdiniz. Akıllı köpekleriniz ile canlarınızı tehlikeye atarak enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak için gece gündüz durmadan çalıştınız." ifadelerine yer verdi.
"Yardımlarını sunan Kore Cumhuriyeti yöneticilerine, tüm Kore halkına, ailelerinize selam, sevgi ve teşekkürlerimizi iletmenizi istirham ediyoruz."
Uçakta mesajı dinleyen Güney Koreli ekip, duygusal anlar yaşayıp gözyaşlarını tutamadı ve mesaja alkışlarla karşılık verdi.
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