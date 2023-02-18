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Kahramanmaraş depremi Suriye'yi de vurdu: 5 bin 801 kişi yaşamını yitirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2023
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Kahramanmaraş depremi Suriye’yi de vurdu: 5 bin 801 kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de 5 bin 801 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler, yaptıkları paylaşımlarda enkaz bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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