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Alkışlarla uğurlandılar! Tayvanlı arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Alkışlarla uğurlandılar! Tayvanlı arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Kahramanmaraş depremlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Türkiye'ye gelen 155 kişilik Tayvan ekibi, bugün İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine döndü.

Tayvanlı 155 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, çalışmalarını tamamladıktan sonra bugün ülkelerine döndü.

Tayvan ekibi İstanbul'da önce Kapalı Çarşı'yı gezdi.

Çevredekiler Tayvan ekibine Kapalı Çarşı ve İstanbul Havalimanı'nda alkışlarla teşekkür etti.

Ekip üyeleri de kendilerini alkışlayanlara, ellerini kalplerine götürerek ve alkışlayarak karşılık verdi.

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