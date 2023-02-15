Alkışlarla uğurlandılar! Tayvanlı arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
Kahramanmaraş depremlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Türkiye'ye gelen 155 kişilik Tayvan ekibi, bugün İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine döndü.
Tayvanlı 155 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, çalışmalarını tamamladıktan sonra bugün ülkelerine döndü.
Tayvan ekibi İstanbul'da önce Kapalı Çarşı'yı gezdi.
Çevredekiler Tayvan ekibine Kapalı Çarşı ve İstanbul Havalimanı'nda alkışlarla teşekkür etti.
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