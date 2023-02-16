Japonya’da yaşayan Türkler deprem bölgesinden dönen Japon arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı

Tokyo'da bulunan havalimanındaki karşılama törenine katılan, Japon ekibi çiçek ve alkışlarla karşılayan Türk gurbetçiler, "Arigato" (teşekkürler) yazılı pankart taşıdı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya'nın, Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.