Afrikalı efsanevi lider 36 yıl sonra yeniden gömülecek

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Sankara'nın naaşının, 23 Şubat'ta düzenlenecek törenle başkent Vagadugu'daki Thomas Sankara Anıtı'nda defnedileceği bildirildi.

1983'TE YÖNETİMİ ELE GEÇİRMİŞTİ

'Burkina Faso'nun efsanevi lideri' olarak anılan Sankara ve o dönemki yakın arkadaşı Blaise Compaore, 1983'te Burkina Faso yönetimini ele geçirmişti.