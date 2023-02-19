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Afrikalı efsanevi lider 36 yıl sonra yeniden gömülecek

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.02.2023
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Afrikalı efsanevi lider 36 yıl sonra yeniden gömülecek

Burkina Faso'nun efsanevi lideri Thomas Sankara'nın naaşı, ölümünden 36 yıl sonra yeniden toprağa verilecek. Sankara ve beraberinde hayatını kaybeden 12 kişinin naaşları, 2015'te ölüm nedenlerinin araştırılması için mezarlarından çıkarılmıştı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Sankara'nın naaşının, 23 Şubat'ta düzenlenecek törenle başkent Vagadugu'daki Thomas Sankara Anıtı'nda defnedileceği bildirildi.

1983'TE YÖNETİMİ ELE GEÇİRMİŞTİ

'Burkina Faso'nun efsanevi lideri' olarak anılan Sankara ve o dönemki yakın arkadaşı Blaise Compaore, 1983'te Burkina Faso yönetimini ele geçirmişti.

37 YAŞINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

1983-1987 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Sankara, Compaore tarafından 1987'de darbeyle görevinden uzaklaştırılmaya çalışılmış ve çıkan olaylarda 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

MEZARINDAN NEDEN ÇIKARILDI?

Sankara ve beraberinde yaşamını yitiren 12 kişinin cenazeleri, Vagadugu yakınlarındaki bir mezarlıkta gömülmüştü.

Compaore ise Sankara'nın ölümünden sonra cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş ve 2014'teki halk ayaklanmasıyla devrilmişti.

Sankara ve beraberinde hayatını kaybeden 12 kişinin naaşları, 2015'te ölüm nedenlerinin araştırılması için mezarlarından çıkarılmıştı.

Compaore, Nisan 2022'de Sankara'nın ölümüne ilişkin yapılan gıyabi yargılamada ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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