Çek arama kurtarma ekibi ülkesine döndü! Türk bayraklarıyla karşılandılar
Son dakika haberleri... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Çekya ekibi USAR, ülkesine döndü.
Arama kurtarma ekibini, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Vit Rakusan'ın yanı sıra iki ülke vatandaşları karşıladı.
Deprem bölgesine ilk giden ekiplerin arasında yer alan Çek arama kurtarma görevlilerini Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılayan Türkler, sevgi ve minnettarlıklarını dile getirdi.
Büyükelçi Bağış, yaptığı konuşmada, Türk ve Çek halkları arasındaki dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğinin teşkil edildiğini belirterek, bu karşılamanın hem kendisi hem buradaki Türk Büyükelçiliği ekibi ve hem de Çek Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu için çok duygusal bir an olduğunu söyledi.
Bağış, "Bir yandan, birçok hayat kurtardıktan ve birçok kişinin de enkaz altında kaybettiği sevdiklerine ulaşmasına yardım ettikten sonra Türkiye'den sağ salim dönen Çek arama kurtarma ekibi üyelerini ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Öte yandan, tarihin en büyük ve en güçlü ikiz mega depremleri nedeniyle yaşanan on binlerce can kaybı için gerçekten büyük üzüntü duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu zor günlerde gerçek dostluklarını ve dayanışmalarını gösteren Çekya halkına ve hükümetine minnettarlığını sunan Bağış, "Bu kahramanların yaptıklarını umutla, derin bir şükranla ve hayranlıkla takip ettik. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Türkiye halkı adına bu kahraman ekibin her bir üyesine teşekkür ediyoruz." dedi.
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