Türk halkının dayanışması dünyaya örnek! Yabancı arama kurtarma ekipleri hayran kaldı

BBC'ye konuşan farklı ülkelerden yabancı kurtarma ekibi personeli, bu büyük afetin yol açtığı yıkımdan çok etkilendiklerini, bölge halkının yardımlarını ve cömertliğini unutamayacaklarını anlattı. İspanya'dan gelen Borja Gonzalez de Escalada, "Bir enkazdan diğerine hiç durmadan çalıştık. İnsanlar bize çok yardımcı oldu, hiç sorun yaşamadık.Herkes bize ne kadar minnettar olduğunu gösterdi. İşbirliği ve hayatta kalma ruhu ile enkazdan çıkanların yardım etme isteği, çok etkileyiciydi. İnsanlar elektrikleri ya da başlarında bir çatı olmamasına rağmen başka yerlere gitmek yerine yardım etmek istedi. Bir yardım gerekirse diye günlerce sokakta uyudular" dedi. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından Türkiye'ye yollanan ve sayıları 140'ı bulan arama ve kurtarma uzmanının lideri olan Hideaki Yamamoto, sahadaki gönüllülerin müthiş bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.