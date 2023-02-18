Türk halkının dayanışması dünyaya örnek! Yabancı arama kurtarma ekipleri hayran kaldı
Türkiye 6 Şubat günü ssrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ili yıktı. Yaşanan felaketin ardından, Türk halkının dayanışması dünyaya yine örnek oldu. Ülkelerine dönen yabancı arama kurtarma ekipleri, hayat kurtarmak için hiçbir kimsenin enkazlardan bir an olsun ayrılmadığını anlattı.
Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından Türkiye'nin acılarını sarmasına destek olmak için dünyanın dört bir yanından yardıma koşan yabancı arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Yabancı ekipler, deprem bölgesinde karşılaştıkları dayanışmadan övgüyle bahsetmeye devam ediyor.
BBC'ye konuşan farklı ülkelerden yabancı kurtarma ekibi personeli, bu büyük afetin yol açtığı yıkımdan çok etkilendiklerini, bölge halkının yardımlarını ve cömertliğini unutamayacaklarını anlattı. İspanya'dan gelen Borja Gonzalez de Escalada, "Bir enkazdan diğerine hiç durmadan çalıştık. İnsanlar bize çok yardımcı oldu, hiç sorun yaşamadık.Herkes bize ne kadar minnettar olduğunu gösterdi. İşbirliği ve hayatta kalma ruhu ile enkazdan çıkanların yardım etme isteği, çok etkileyiciydi. İnsanlar elektrikleri ya da başlarında bir çatı olmamasına rağmen başka yerlere gitmek yerine yardım etmek istedi. Bir yardım gerekirse diye günlerce sokakta uyudular" dedi. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından Türkiye'ye yollanan ve sayıları 140'ı bulan arama ve kurtarma uzmanının lideri olan Hideaki Yamamoto, sahadaki gönüllülerin müthiş bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
"HAYRAN KALDIK"
Güney Afrika'dan arama kurtarma çalışmaları için Türkiye'ye gelen ekiplerin lideri Dr. Ahmed Bham ise Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmaları sırasında Türk halkının kendilerine yönelik misafirperverliğine ekip olarak hayran kaldıklarını söyledi. Tayvanlı ekibe tercümanlık yapan Elif Yi Ying Wang da "Ekipten bir kişi 34 saat aralıksız çalıştığını söyledi. 'Çok değil mi?' dedim? 'Her sokakta o kadar kişi vardı ki kıyamadım. Bunun için geldik' dedi. 24 saat çalıştılar. İnanılmaz bir şey. Yorulsalar da devam ettiler. İnsanlar, sürekli Tavyanlı ekibin önünü 'Allah razı olsun', 'Teşekkür ederiz' diyerek kesti, Tayvanlı ekip de Türkçe 'Allah korusun' ve 'Allah yardımcınız olsun' demeyi öğrendi" dedi.
PROTEO İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler için yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Proteo için Meksika'da tören düzenlendi.
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