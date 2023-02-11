Güney Koreli çizerden anlamlı paylaşım: Kardeşlik bağımız kanla yoğruldu

Sanatçı Sabbah, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Fransa'da yayımlanan haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin yayınladığı karikatürü yeniden düzenleyerek, "Hey Ahlaksız Charlie Hebdo. Öyle çizmeyecektiniz. Böyle çizecektiniz! Yeniden ayağa kalkacağız. Bu güçlü millet yeniden ayağa kalkacak!" paylaşımını yaptı.

Derginin sosyal medya hesabına da tasarımını gönderen Sabbah'ın eseri, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve internet kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

ADETA CEVAP NİTELİĞİNDE!

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini gazetesinde yayınlanan bir karikatür adeta Fransız dergisine cevap niteliğindeydi. Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak "Hepimiz Türküz" yazdığı resmedildi.