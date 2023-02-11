Güney Koreli çizerden anlamlı paylaşım: Kardeşlik bağımız kanla yoğruldu
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan 7,7 ve 7,6’lık deprem dünya basınında da gündem olmuştu. Ülkeler Türkiye için seferber olurken, Fransız Charlie Hebdo dergisinden skandal bir çizim geldi. Bunun üzerine Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak “Hepimiz Türküz” ifadesine yer verdi. Öte yandan bu çizimlere Güney Koreli Myeong Minho’dan anlamlı bir paylaşım geldi. Minho, asrın felaketinin ardından taziye mesajını anlamlı bir çizim yaparak Türkiye ile Güney Kore arasında 73 yıl öncesine uzanan kardeşlik bağlarıyla tasvir etti. İşte duygu dolu o çizimler...
Güney Koreli Myeong Minho çizimleriyle birlikte "Kardeşlerimin ülkesi Türkiye'ye taziyelerimi çizimlerle iletiyorum. Umarım kalbim kadar kırılmaz" mesajını paylaştı. Türkiye, 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında başlayan savaşa TBMM'nin 1950 tarihli oturumuyla uluslararası destek kapsamında asker göndermişti.
KORE SAVAŞLARI
Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. Bunların 721'i yaşamını yitirdi, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı. Güney Kore, Türk askerinin bu desteğini unutmadı ve iki ülke arasında özel bir dostluk oluştu.
Güney Kore Devlet Başkanı, depremlerle ilgili "Bu zor dönemde kalbim, Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte. Kore, sevdiklerini kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletmektedir. Kore Savaşı'nda kanla yoğrulmuş kardeşlik bağımız olan Türkiye'ye mümkün olan her şekilde yardıma hazırız" ifadelerini kullanmıştı.
FRANSIZ DERGİSİNDEN SKANDAL ÇİZİM
Geçen günlerde Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye'nin 10 ilini yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki binlerce insanın öldüğü on binlerce insanın da yaralandığı depremlerle alay etmişti.
Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazmıştı.
"YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ"
Grafik tasarımcı Abrar Sabbah, Fransa'da yayımlanan haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin yayınladığı karikatürü yeniden çizdi.
Sanatçı Sabbah, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Fransa'da yayımlanan haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin yayınladığı karikatürü yeniden düzenleyerek, "Hey Ahlaksız Charlie Hebdo. Öyle çizmeyecektiniz. Böyle çizecektiniz! Yeniden ayağa kalkacağız. Bu güçlü millet yeniden ayağa kalkacak!" paylaşımını yaptı.
Derginin sosyal medya hesabına da tasarımını gönderen Sabbah'ın eseri, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve internet kullanıcıları tarafından paylaşıldı.
ADETA CEVAP NİTELİĞİNDE!
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini gazetesinde yayınlanan bir karikatür adeta Fransız dergisine cevap niteliğindeydi. Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak "Hepimiz Türküz" yazdığı resmedildi.
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