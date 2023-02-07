Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Mai: Kahramanmaraş’taki ikinci depremin eşi benzeri yok

"JAPONYA'DAKİ DEPREMLER GENELDE OKYANUSTA OLUYOR"

Japonya'daki depremler ile Türkiye'deki depremlerin farklı olduğunu vurgulayan ve karşılaştırmanın yanlış olduğunu dile getiren Mai sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Türkiye'deki bina yasalarına hakim değilim ama çok güncel olduklarını biliyorum. Japonya'daki durum inşaat anlamında daha farklıdır diye düşünüyorum. Japonya'daki depremler genelde okyanusta oluyor. Yani böyle bir karşılaştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Türkiye ile Japonya arasında. Kıyıda ve karadaki depremler daha farklı Japonya ve Türkiye'de."