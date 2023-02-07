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Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Mai: Kahramanmaraş'taki ikinci depremin eşi benzeri yok

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Mai: Kahramanmaraş’taki ikinci depremin eşi benzeri yok

Türkiye, geride kalan gün Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerle sarsıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyada böyle bir depremin olmadığını vurgulayarak, devletin her kademesiyle arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti. CNN TÜRK canlı yayınına katılan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai de Elbistan merkezli ikinci depremin sıradışı olduğunu belirtti. Japonya'daki depremler ile Türkiye'deki depremlerin farklı olduğunu vurgulayan ve karşılaştırmanın yanlış olduğunu dile getiren Mai, "Japonya'daki depremler genelde okyanusta oluyor. Yani böyle bir karşılaştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Türkiye ile Japonya arasında. Kıyıda ve karadaki depremler daha farklı Japonya ve Türkiye'de." diye konuştu.

Türkiye, geride kalan gün yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından şu ana kadar 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 168 kişi de yaralandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: "EN BÜYÜK FELAKETLERDEN BİRİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yıkıcı afete ilişkin, ''Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız'' dedi. "2 büyük deprem 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 kenti etkiledi" diyen Erdoğan, ''Depremde yaşanan 10 ilde 3 ay sürecek OHAL kararı aldık'' ifadelerini kullandı.

DEPREM UZMANI MAI: KAHRAMANMARAŞ'TAKİ İKİNCİ DEPREM SIRADIŞI

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai, Kahramanmaraş'taki ikinci depremin sıradışı olduğunu ifade etti.

Mai, "Çok büyük depremlere yol açtı, buradaki bölgede çok büyük bir deprem olması bekleniyor. Türkiye'nin buna hazırlanması gerekiyor. Türkiye'de eşi benzeri yok kesinlikle, bunu söyleyebilirim. Çok yıkıcı başka depremleri de gördük dünyada. Tabii ki hepimiz 2011'deki Japonya depremini hatırlıyoruz. Her 10 yılda bir böyle bir felaket görüyoruz ne yazık ki." ifadelerini kullandı.

"JAPONYA'DAKİ DEPREMLER GENELDE OKYANUSTA OLUYOR"

Japonya'daki depremler ile Türkiye'deki depremlerin farklı olduğunu vurgulayan ve karşılaştırmanın yanlış olduğunu dile getiren Mai sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Türkiye'deki bina yasalarına hakim değilim ama çok güncel olduklarını biliyorum. Japonya'daki durum inşaat anlamında daha farklıdır diye düşünüyorum. Japonya'daki depremler genelde okyanusta oluyor. Yani böyle bir karşılaştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Türkiye ile Japonya arasında. Kıyıda ve karadaki depremler daha farklı Japonya ve Türkiye'de."

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