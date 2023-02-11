ABD Minuteman III füzesi ile atmosfere dönüş aracı test etti

Bu testin ABD'nin nükleer caydırıcılığını göstermeyi amaçlayan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, "Bu tür testler daha önce 300'den fazla kez yapılmıştır ve bu test, dünyada yaşanan olaylarla ilgili değildir." ifadesi kullanıldı.