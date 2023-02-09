Depremin etkilediği alan onlarca ülkeden daha büyük! Çarpıcı gerçek böyle ortaya çıktı
Dünyanın en büyük 3. depremiyle karşı karşıya kalan 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken tarihi bir mücadele de veriliyor. Uzmanlar tarafından incelenen depremin etkilediği alanın onlarca ülkenin toplam alanından fazla olmasına dikkat çekildi.
Türkiye'yi yasa boğan ve günlerdir dünyanın birinci gündem maddesine oturan Kahramanmaraş depremleriyle ilgili ortaya çıkan gerçekler tarihe geçecek veriler içeriyor. 10 ilde yüzlerce farklı noktada aynı anda müdahale etmek durumunda kalan Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir mücadele örneği sergiliyor.
100 BİNDEN FAZLA PERSONEL İLE DEPREM ENKAZLARINA MÜDAHALE EDİLİYOR
10 ilimizin her birinden sürekli olarak son dakika haberlerinin geldiği depremde Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Kilis gibi iller ve onlarca ilçede eş zamanlı arama kurtarma faaliyeti sürdürülüyor.
SADECE HATAY'DA 21 BİN ARAMA KURTARMA PERSONELİ VAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 103 bin personelin arama kurtarma çalışması yaptığını aktardı ve Hatay'da 21 bin kişinin yer aldığını belirtti.
110 BİN KİLOMETREKARELİK ALANDA YIKIMA NEDEN OLDU
7.7 ve 7.6'lık depremler toplamda 110 bin kilometrekarelik bir alanı etkiledi ve büyük bir yıkıma neden oldu.
DEPREMİN ETKİ ALANI BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN TAMAMINDAN DAHA BÜYÜK
Kahramanmaraş depremlerinin karasal alandaki etkisi dünya üzerinde 100'e yakın ülkenin yüzölçümünden daha büyük. Birçok büyük Avrupa ülkesinden büyük bir alana karşılık gelen bu veri Türkiye'nin nasıl bir afetle mücadele ettiği gerçeğini tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.
DEPREM BU ÜLKELERDE YAŞANSAYDI TAMAMINI YIKACAKTI
Buna göre Kahramanmaraş depremlerinin etki ettiği alan bu ülkelerin toplam yüzölçümünden daha büyük: İzlanda, Güney Kore, Macaristan, Portekiz, Ürdün, Sırbistan, Azerbaycan, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Gürcistan, Sri Lanka, Litvanya, Hırvatistan, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Belçika.
NEREDEYSE TÜM İNGİLTERE KADAR BİR ALANDAN SÖZ EDİYORUZ
Büyük Avrupa ülkelerinin bazılarının 2-3 katı bazılarının tamamı kadar olan deprem alanı Danimarka, İsviçre ve Hollanda'nın yüzölçümünün yaklaşık 3 katı, Portekiz'in yüzölçümünden daha büyük ve İngiltere yüzölçümüne çok yakın bir alana tekabül ediyor.
144 ÜLKE VE BAĞIMLI BÖLÜMDEN DAHA BÜYÜK BİR ALAN
Depremin etki alanından daha küçük olan ülke ve bağımlı bölgelerin sayısı 144 olarak dikkat çekti.
İŞTE DEPREMLERİN ETKİ ALANI VE BAZI ÜLKELERİN YÜZÖLÇÜMLERİ
Türkiye'de depremin etkilediği alan: 110 bin kilometrekare
Portekiz: 91.470
Macaristan: 89.608
Azerbaycan: 82.629
Avusturya: 82.445
Birleşik Arap Emirlikleri: 83.600
Çek Cumhuriyeti: 77.247
Danimarka: 42.434
Hollanda: 33.893
İsviçre: 39.997
Belçika: 30.278
DÜNYACA ÜNLÜ JEOFİZİKÇİLERDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Türkiye'de yaşanan ve milletimizi yasa boğan depremlerle ilgili yaraları sarma çalışmaları sürerken dünyada da depremin profiliyle ilgili tespit ve analiz çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda dünyaca ünlü yer bilimciler, deprem uzmanları ve analistler felaketin boyutunu çarpıcı ifadelerle dile getirdi.
CARLO DOGLIONI: TÜRKİYE 3 METRE KAYDI
İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün başkanı ünlü deprem uzmanı Carlo Doglioni, İtalyan medyasına Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerle ilgili önemli ifadeler kullandı. Ünlü İtalyan bilim adamı depremde yerin 3 metre veya daha fazla hareket ettiğini, Türkiye'nin Arap levhası üzerine gittiğini söyledi.
MARTIN MAI: İKİLİ GÜÇLÜ DEPREM FAKTÖRÜ
Kahramanmaraş depremine ilişkin yorumlarını aktaran Jeofizik Uzmanı Martin Mai, "Doğu Anadolu Fay Hatları içerisinde büyük bir deprem beklentisi vardı. Bu iki büyük deprem artçılara yol açtı ve bunlar da hasar verebilir." şeklinde konuştu. Mai, "Türkiye, çok fazla deprem riskliyle karşı karşıya kalan bir ülke. Bu depremin Türkiye'de eşi benzeri yok. Çok yıkıcı başka depremleri son 10 yılda da gördük. Örneğin Haiti Adası'nda 2010'da oldu. 2011 Japonya depremini hatırlıyoruz. Böyle felaketler her 10 yılda bir gerçekleşiyor. Türkiye'nin 2'li güçlü depremlerle karşılaştı ve hasar aldı" dedi.
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