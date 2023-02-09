Depremin etkilediği alan onlarca ülkeden daha büyük! Çarpıcı gerçek böyle ortaya çıktı

110 BİN KİLOMETREKARELİK ALANDA YIKIMA NEDEN OLDU

7.7 ve 7.6'lık depremler toplamda 110 bin kilometrekarelik bir alanı etkiledi ve büyük bir yıkıma neden oldu.

DEPREMİN ETKİ ALANI BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNİN TAMAMINDAN DAHA BÜYÜK

Kahramanmaraş depremlerinin karasal alandaki etkisi dünya üzerinde 100'e yakın ülkenin yüzölçümünden daha büyük. Birçok büyük Avrupa ülkesinden büyük bir alana karşılık gelen bu veri Türkiye'nin nasıl bir afetle mücadele ettiği gerçeğini tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.