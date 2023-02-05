Yunan komutandan "güçlü Türkiye" vurgusu! "Ege'de dengeler değişecek" diyerek tarih verdi

Röportajın "Türkiye'nin sonunda F-16'ları alıp almayacağı ya da Eurofighters gibi başka çözümlere yöneleceği hususunda çok büyük tartışmalar var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna cevap veren Papanikolaou, "Türkiye bir NATO üyesi olarak elbette ki ittifakın kurallarına uygun bir biçimde donanmasını ve silahlı kuvvetlerini savaşa hazır tutmakla yükümlüdür." dedi.