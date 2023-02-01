Yunanistan’dan yeni provokasyon! Aydın açıklarında Türk balıkçılara alçak saldırı: Anında karşılık verildi

Gerçekleşen olaya ilişkin video aşağıdadır.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde mavi vatan denizlerimizde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir."

YUNAN MEDYASINDAN SKANDAL ALGI OPERASYONU: EGE'DE 'SAVAŞ' MANŞETLERİ

Gelişmeyi manşetten duyuran Yunan medyası skandal bir algı operasyonuna soyundu.



Sınır ihlali yapan Yunan kuvvetleri görmezden gelen Dimokratia isimli medya kuruluşu, Türkiye'ye karalamaya yeltendi. Ege'deki krizin Yunanistan'ın soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde önlendiğini iddia etti.