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Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref 79 yaşında hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref 79 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref 79 yaşında hayatını kaybetti.

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