Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan ABD ve Yunanistan’a mesaj! Tek seçenek F-16 değil

TAHIL KORİDORUNDA SORUN YOK: Düzgün, kazasız belasız gidiyor. Orada bir denge kuruldu. Hem Rus hem Ukraynalı bakanla görüşüyoruz.

YERLİ MOTORU DA UÇAĞI DA YAPACAĞIZ

Eskiden tabancalarımız bile yurtdışından satın alınıyordu. Şimdi ise hafif silahların tamamını üretiyor, bunları ihraç ediyoruz. Gemi tasarlıyor, inşa ediyor, ihraç ediyoruz. İHA/SİHA/TİHA, Kızılelma, obüsler, füzeler, Atak helikopterleri hepsini üretiyoruz. "Yerli motor ne oldu?" diyorlar. Yapacağız. Milli bir mesele bu. Çatlasalar da patlasalar da motoru da milli muharip uçağını da yapacağız, tankı da yapacağız, Kızılelma'yı da uçuracağız. Çünkü cin şişeden çıktı.