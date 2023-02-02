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Eski görüntülerle provokasyon! Yunan medyasına Sahil Güvenlik Komutanlığından tepki

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Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Eski görüntülerle provokasyon! Yunan medyasına Sahil Güvenlik Komutanlığından tepki

Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk Sahil Güvenlik botundan kaçarken havaya ateş açtığı 5 Ocak 2023 tarihli eski görüntüleri paylaşarak provokasyon yapmaya çalışan Yunanistan basınına, Sahil Güvenlik Komutanlığından tepki geldi.

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