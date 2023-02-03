NATO kapıları kapanan İsveç'in imdadına ABD'li senatörler yetişti! Biden'a skandal Türkiye çağrısı
Türk Elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma skandalına izin veren İsveç hükümetine Başkan Erdoğan, NATO kapılarını resmen kapattı. Türkiye'nin sert tepkisiyle karşılaşan İsveç'in imdadına ise ABD'li senatörler yetişti. Biden'a mektup gönderen senatörler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanana kadar Türkiye'ye F-16 satışının yapılmaması talep edildi.
Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma skandalının yankıları sürerken NATO üyeliği için her yolu deneyen İsveç'e Türkiye'nin tepkisi de sert oldu.
Başkan Erdoğan'ın resmen NATO kapısını kapattığı İsveç'in imdadına ABD'li senatörler yetişti. Senatörler adeta Biden'a şantaj gibi bir plan sundu.
CNN International'da yer alan habere göre, ABD'li 27 senatör, Başkan Joe Biden'a İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanana kadar Türkiye'ye F-16 satışı yapmamasını talep eden bir mektup gönderdi.
İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mutabakatın şartlarını yerine getirdiğini savunan senatörler Türkiye'nin onay vermemesinin Ukrayna savaşının devam ettiği kritik bir dönemde NATO'nun birliğini tehdit ettiğini iddia etti.
Söz konusu mektupta F-16 satışının Türkiye'nin NATO onayından sonra değerlendirileceğinin altı çizildi.
Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğine onay vermemesi durumunda ise F-16'lar da dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı.
İSVEÇ'İN SON UMUDU
ABD'li senatörlerin kaleme aldığı mektup İsveç basınında geniş yer buldu. Haberlerde mektubun NATO üyeliği sürecindeİsveç'in elini güçlendireceği yorumlarına yer verildi.
Türkiye'nin bir süredir bu satış için girişimlerde bulunduğunun altını çizen Expressen, 'Biden yönetimi, F-16 planının satışı konusunda temkinli bir tavır sergiliyor' yorumunda bulundu.
'ERDOĞAN EVET DİYENE KADAR SATMAYIN'
'Erdoğan NATO'ya evet diyene kadar uçak satmayın' başlığı ile çıkan Aftonbladet haberinde şu ifadelere yer verdi:
'Bu satış son birkaç yıl içinde en büyük savaş malzemesi satışlarından biri olacak. Ancak şu anda gerçekleşmeme riski var.'
Dagens Nyheter mektupta imzası olan senatörlerin hem demokrat hem cumhuriyetçi kanattan kişiler oluştuğunun altını çizdi.
Öte yandan Finlandiya ve İsveç'in Başbakanları Sanna Marin ve Ulf Kristersson, perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi.
Görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Türkiye'nin son dönemde İsveç'e yönelik itirazı ve Finlandiya'ya yeşil ışık yakmasına rağmen NATO üyeliği sürecini birlikte yürütmeye kararlı olduklarını söyledi.
İsveç Başbakanı Kristersson da, ülkesinin geçen yıl imzalanan mutabakata bağlı olduğunu ve buna aykırı bir adım atmadığını savundu.
Son yaşanan Kur'an yakma eylemlerinin bu konuyla ilgisi olmadığını söyledi ve ekledi:
'Bu yola beraber çıktık ve üyelik yolculuğunu beraber sürdüreceğiz.'
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