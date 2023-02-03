NATO kapıları kapanan İsveç’in imdadına ABD’li senatörler yetişti! Biden’a skandal Türkiye çağrısı

İsveç ve Finlandiya'nın üçlü mutabakatın şartlarını yerine getirdiğini savunan senatörler Türkiye'nin onay vermemesinin Ukrayna savaşının devam ettiği kritik bir dönemde NATO'nun birliğini tehdit ettiğini iddia etti.

Söz konusu mektupta F-16 satışının Türkiye'nin NATO onayından sonra değerlendirileceğinin altı çizildi.

Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğine onay vermemesi durumunda ise F-16'lar da dahil olmak üzere Türkiye'ye herhangi bir destek verilmemesi çağrısı yapıldı.

İSVEÇ'İN SON UMUDU

ABD'li senatörlerin kaleme aldığı mektup İsveç basınında geniş yer buldu. Haberlerde mektubun NATO üyeliği sürecindeİsveç'in elini güçlendireceği yorumlarına yer verildi.

Türkiye'nin bir süredir bu satış için girişimlerde bulunduğunun altını çizen Expressen, 'Biden yönetimi, F-16 planının satışı konusunda temkinli bir tavır sergiliyor' yorumunda bulundu.