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Gündemlerinde yine Türkiye var! İsveç'i savunmak için skandal çağrı

NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyan İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci adeta yılan hikayesine döndü. İsveç'te yaşanan skandallar sonrası Türkiye'den ülkeye veto gelirken Finlandiya için sürecin ayrı tutulması kararı alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya ile ilgili AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düştü. Her fırsatta düşmanlığını konuşturan Yunan basını da hadsiz bir çağrı ortaya attı.

Giriş Tarihi: 02.02.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 13:24
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Gündemlerinde yine Türkiye var! İsveç’i savunmak için skandal çağrı

Dünyanın gündemi aylardır Türkiye, İsveç ve Finlandiya hattında şekilleniyor. İsveç'te aşırı sağcı, İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın resmi izinle Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'den veto gelmişti.

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Gündemlerinde yine Türkiye var! İsveç’i savunmak için skandal çağrı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

PKK sempatizanlarının yuvası olan İsveç'te, Kur'an-ı Kerim'e yapılan iğrenç saldırı da bardağı taşıran son damla olmuştu. NATO üyeliğine onay sürecine Türkiye'den kesin ret gelirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'e net bir mesaj vermişti.

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Gündemlerinde yine Türkiye var! İsveç’i savunmak için skandal çağrı

Başkan Erdoğan, "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz. Finlandiya'nın NATO'ya girme konusunda bakışımız olumludur." ifadelerini kullanmıştı.

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Gündemlerinde yine Türkiye var! İsveç’i savunmak için skandal çağrı

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası basın, NATO üyelikleriyle ilgili bu mesajı manşete taşırken Yunan basınında skandal çağrılar yer aldı. İsveç gazetesi Svenska Dagbladet, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün İsveç'in ifade özgürlüğü konusunda taviz vermeyeceğini açıkladığını duyurdu.

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Gündemlerinde yine Türkiye var! İsveç’i savunmak için skandal çağrı

"ERDOĞAN KAPIYI İSVEÇ'İN SURATINA ÇARPTI"

Voice of America, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer vererek, "Türkiye Cumhurbaşkanı, İskandinav ülkesi İslam'ın kutsal kitabına saygısızlık eden protestoların gerçekleşmesine izin verdiği sürece Türkiye'nin İsveç'in NATO askeri ittifakına katılmasına izin vermeyeceğini yineledi." sözlerini manşete taşıdı.