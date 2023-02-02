Gündemlerinde yine Türkiye var! İsveç'i savunmak için skandal çağrı

NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyan İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci adeta yılan hikayesine döndü. İsveç'te yaşanan skandallar sonrası Türkiye'den ülkeye veto gelirken Finlandiya için sürecin ayrı tutulması kararı alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya ile ilgili AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düştü. Her fırsatta düşmanlığını konuşturan Yunan basını da hadsiz bir çağrı ortaya attı.

Giriş Tarihi: 02.02.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 13:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL