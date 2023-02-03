Google’a davalar peş peşe geliyor! ABD Adalet Bakanlığı öncülüğünde dev hamle

Avrupa Birliği, 2016'da da Google'ı Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmekle suçlamıştı. Google, arama motoruyla kendi "alışveriş" hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 2017 yılında da AB Komisyonu tarafından 2,4 milyar euroluk para cezasına çarptırılmıştı.

AB, Google'a, 2019 yılında ise "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası uygulamıştı. AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar euronun üzerinde ceza kesmiş oldu.