Başkan Erdoğan NATO kapılarını kapattı! İsveç gündemine bomba gibi düştü: Kristersson hükümeti enkaz halinde

İsveç'in NATO üyeliği süreci dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansı AP, son durumu 'Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları: NATO üyelik süreci durmadı' başlıklı haber ile duyurdu.

AP'nin abonesi olan pek çok platform bu haberi kullandı. Daha önce Türkiye'ye yönelik provokatif haberleri ile öne çıkan Washington Examiner 'Üzgünüz Türkiye NATO'da kalıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Alman DW yaşananların ardından İsveç'in vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmeyin uyarısında bulunduğunu bildirdi.

Bloomberg ise 'Finlandiya, Rusya'nın İsveç'te Kur'an Yakma İşlerine Müdahil Olduğunun ipucunu verdi' başlıklı bir haber ile okurlarının karşısına çıktı.