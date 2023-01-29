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İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2023
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İran’ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama!

İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi. İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.

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