Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Avrupa'ya sert tepki: Sebebi tamamen İslam düşmanlığı
Son daki haberi... Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç'teki olayda polis bu olayı koruma altına aldı. Avrupa'da artan olayların sebebi İslamofobi falan değil, tamamen İslam düşmanlığıdır." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Günü Programı'na katılarak konuşma yaptı.
Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç'teki olayda polis bu olayı koruma altına aldı. Avrupa'da artan olayların sebebi İslamofobi falan değil, tamamen İslam düşmanlığıdır. " dedi.
ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. Danimarkalı siyasetçi Paludan'ın Türk elçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasına izin veren İsveç'in ikiyüzlülüğü İsrailli diplomatın paylaşımı ile ortaya çıktı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in bu tavrına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
İşte Ömer Çelik'in açıklamaları:
"İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz.
Aynı İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına "ifade hürriyeti" diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Anti-semitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz."
TEVRAT YAKMAK YASAK, KUR'AN YAKMAK SERBEST!
Paludan'ın Kur'an yakmasına "özgürlük" söylemi adı altında izin veren İsveç yönetimi, İsrail Büyükelçiliği önünde yapılması planlanan Tevrat yakma eylemine ise izin verilmediğini açıkladı.
İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.
Kulman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliğin İsveç makamları önündeki girişimleri ve yerel Yahudi cemaatinin unsurlarıyla ortak faaliyetin ardından - aşırılık yanlısı organizatörlerin bir Tevrat parşömeni yakmayı planladıkları gösteriyi düzenleme talebini geri çekmelerinden mutluyuz." diyerek İsveç yönetimine teşekkür etti.
"GEÇİŞTİRİLECEK BİR HADİSE DEĞİL"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:
"Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması, 'Birkaç fanatiğin provokasyonu, abartıp reklamını yapmayalım.' diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Buna izin vermek kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nefret suçlarının hafifletilmesidir. Fanatizmin korunması ve ödüllendirilmesidir. İfade özgürlüğü; tahrik, hakaret, aşağılama, küfür ve kutsal değerlere saldırı için kullanılamaz. Başka inançların sembollerine, ülke bayraklarına, kişilik haklarına sistematik saldırılar nasıl hafife alınamazsa Avrupa, İslam'a yönelik saldırılara karşı da tedbir almak zorundadır."
İSVEÇ'İN NATO TALEBİNE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VETO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, terör örgütlerine kucak açan ve Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren İsveç'e, NATO konusunda çok sert tepki gösterdi.
"Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez." diyen Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.
İSVEÇ BAŞBAKANI'NDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Erdoğan'ın NATO kapısını kapattığı İsveç'in içinde bulunduğu zor durumu yansıtan açıklama ise bizzat Başbakan Ulf Kristersson'dan gelmişti.
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