İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u korku sardı! İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en kötü şey
Türkiye, İsveç hükümetinin ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına sessiz kalması üzerine NATO üyeliği görüşmelerini iptal etti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, korku senaryosunun gerçeğe dönebileceğini belirterek herkesin ciddiyetin farkına varmasını istedi. Kristersson açıklamasında, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en kötü şey" dedi.
İsveç'in NATO üyelik süreci Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasıyla çıkmaza girdi. Türkiye dün üçlü mekanizma toplantısını süresiz erteledi. Bu gelişmenin ardından konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Hiçbir ulusal güvenlik konusunun İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasından daha önemli olmadığını" ifade etti.
"İsveç'teki herkesi ciddiyeti anlamaya davet etmek istiyorum." ifadelerini kullanan Kristersson, olayları "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en kötü şey." olarak niteledi.
Kristersson'un Finlandiya'nın net mesajının, hâlâ İsveç ile "el ele" NATO'ya katılmak istedikleri olduğunu belirtirken "Tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyorum." dedşği de dikkat çekti.
Öte yandan svt nyheter gazetesi, "İsveç'in korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir" ifadelerini kullandı. Avrupa haritası ile yayınladıkları haberde "Finlandiya NATO savunma ittifakına ilk girmeyi seçerse, İsveç'in korku senaryosu gerçek olacak." denildi.
Finlandiya'nın da NATO'ya girmesi halinde İsveç, "Kuzey Avrupa'da NATO üyesi olmayan tek ülke olacak" ifadelleri kullanıldı.
KRISTERSSON BİN PİŞMAN
İsveç'te terör örgütü PKK'nın Başkan Erdoğan'ı hedef alan eylemleri ve ardından Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları sonrası Türkiye masaya yumruğunu çok sert bir şekilde vurdu.
Başkan Erdoğan, geride kalan gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsveç'e kapıyı net şekide kapatarak, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle tepki gösterdi.
İSVEÇ BAŞBAKANI KRİSTERSSON'DAN İTİRAF GELDİ: "BAZI PROVOKATÖRLERİN EYLEMLERİ ÜYELİĞİMİZİ GECİKTİRDİ"
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada, ülkesindeki skandal eylemlerin 'provokasyon' olduğunu dile getirdi.
Türkiye'ye saygı duymaları gerektiğini vurgulayan Kristersson, "Bugün, bizim için NATO'ya girmekten daha önemli bir ulusal güvenlik meselesi yok. Bazı provokatörlerin eylemleri, NATO üyeliğimizi geciktirdi. Türkiye ile yeniden işleyen bir diyaloğa girmek istiyoruz." diye konuştu.
"NATO'YU İSTİYORSAK YAPTILARIMIZI DÜŞÜNMELİYİZ"
"Anlaşma iyi gidiyor, ama her şeyde hemfikir olmadığımız açık." itirafında bulunan İsveç Başbakanı, "İsveç yasaları uygulanmalı. İsveçli siyasetçilerin idamını gösteren bir kukla asılsaydı biz de kötü hissederdik. Türkiye'nin görüşleri tamamen makul. İsveç'in NATO üyeliğini istiyorsak yaptıklarımız hakkında düşünmeliyiz. 28 ülke kendi için kararlar verdi. Türkiye de kendi için kararlar veriyor." ifadelerini kullandı.
"BU YAŞANANLARIN İSVEÇ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ OLACAK"
Türkiye'nin kararında tuhaf bir şey olmadığını söyleyen Kristersson, "Bu olayların İsveç güvenliğine etkisi olacak. Son derece gergin ortam güvenliğimize zarar verir." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandilinde yapılması gereken ibadetler neler? Hangi dualar okunmalı?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? MEB takvimi ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
- Altın alacaklar O TARİHİ BEKLEYİN! İslam Memış açıkladı! ALTINDA YENİ REKORLAR YOLDA! 25 Ocak Canlı gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- PYBS burs ödemesi yattı mı 2023? 2023 İOKBS bursluluk paraları ne zaman yatar? Ocak ayı ödemeleri...
- Mayıs celbi ne zaman açıklanacak? 2023 Mayıs'ta askere gideceklerin yerleri ne zaman belli olacak? MSB GÜNCEL DUYURULAR
- Şubat ayı Aile Sosyal Yardım Paraları ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar oldu?
- İstanbul'da kar ne zaman yağacak 2023? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...
- Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Vergi borçları ne zaman yapılacak, hangi borçları kapsıyor? 2 bin TL altı vergi borcu silinecek mi?
- ÖSYM branş bazında sıralama listesi: 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş sıralaması nasıl bakılır?
- Regaip Kandilinde oruç tutulur mu? 2023 kandil orucu ne zaman tutulur? Sevabı nedir? Oruç tutmanın fazileti nedir? Nasıl niyet edilir?
- Bekçilik alımı ne zaman yapılacak 2023? 1.250 bekçilik alım tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?