İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’u korku sardı! İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşadığımız en kötü şey

"NATO'YU İSTİYORSAK YAPTILARIMIZI DÜŞÜNMELİYİZ"

"Anlaşma iyi gidiyor, ama her şeyde hemfikir olmadığımız açık." itirafında bulunan İsveç Başbakanı, "İsveç yasaları uygulanmalı. İsveçli siyasetçilerin idamını gösteren bir kukla asılsaydı biz de kötü hissederdik. Türkiye'nin görüşleri tamamen makul. İsveç'in NATO üyeliğini istiyorsak yaptıklarımız hakkında düşünmeliyiz. 28 ülke kendi için kararlar verdi. Türkiye de kendi için kararlar veriyor." ifadelerini kullandı.