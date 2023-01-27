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Pakistan'da gizemli hastalık: 19 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Pakistan’da gizemli hastalık: 19 ölü

Pakistan’ın Karaçi kentinde gizemli solunum yolu hastalığı nedeniyle iki haftada 16’sı çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, söz konusu hastalık nedeniyle alarma geçerken, hastalığın nedenini henüz belirlenemediğini aktardı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde henüz nedeni bilinmeyen bir solunum yolu hastalığı nedeniyle 2 haftada 16'sı çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, söz konusu hastalık nedeniyle alarma geçerken, hastalığın nedenini henüz belirlenemediğini aktardı.

Yerel basın, söz konusu hastalık nedeniyle aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şu anda 50 çocuğun daha bu hastalığa yakalandığını aktardı.

Yetkililer, can kayıplarının yaşandığı kentin Kemari bölgesinde incelemelerde bulunulacağını aktararak, hastalığa bölgede işletilen kaçak fabrikalardan çıkan zehirli gazların neden olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

Yetkililer, bölgede bulunan 3 plastik fabrikasını mühürlerken, 1'i fabrika sahibi olmak üzere şu ana kadar 5 kişiyi gözaltına alındığını bildirdi.

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