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Son dakika! Finlandiya'dan NATO görüşmelerine ilişkin açıklama: Görüşmelere ara verelim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Son dakika! Finlandiya’dan NATO görüşmelerine ilişkin açıklama: Görüşmelere ara verelim

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO üyeliği görüşmelerine ilişkin Helsinki yönetiminden açıklama geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. Ortam sakinleştikten sorna devam etmek en iyisi" dedi.

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO üyeliği görüşmelerine ilişkin Helsinki yönetiminden açıklama geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. Ortam sakinleştikten sorna devam etmek en iyisi" dedi.

Danimarkalı Rasmus Paludan'ın İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde yaptığı Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından Ankara-Stockholm hattında ilişkiler gerilmişti.

NATO'ya üyelik yolunda üçlü muhtıraya uyum konusunda İsveç'in sergilediği ikircikli tutum Ankara'yı ihtiyatlı olmaya yöneltti.

Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına destek verdiğini göstermek adına

İKİ AYRI ÜYELİK PAKETİ
İsveç'te Kuran-ı Kerim yakmaya varan skandal eylemlere "ifade özgürlüğü" bahanesiyle izin verilmesi, terör örgütü PKK sempatizanlarına gösterilen ısrarlı müsamaha ve FETÖ'cülerin iade taleplerine verilen ret yanıtları kısa vadede İsveç'in NATO üyesi olamayacağını gözler önüne serdi.

28 Haziran'da Madrid'de imzalanan üçlü muhtıra maddelerini uygulamaya çok uzak olan İsveç'in yanında Finlandiya'nın da NATO üyelik sürecinin gereğinden uzun sürmesinin önüne geçmek için iki ülke üyelik paketi ayrı ayrı ele alınabilecek.

Ankara, bu durumda sakınca görmezken, konuya ilişkin kararın İsveç, Finlandiya ve NATO tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

SEÇİMLER YAKLAŞIYOR
Sabah gazetesinin haberine göre; üçlü muhtıra maddelerinde Finlandiya'da İsveç'e nispeten daha az problemli başlık bulunuyor. İki ülkenin başvurusunun ayrı ele alınmasının İsveç'te yaşanan provokasyonlar silsilesi öncesinde konuşulduğu, İsveç ve Finlandiya'nın birlikte üyelik yönünde irade ortaya koyduğu öğrenildi.

Bu nedenle "paket üyeliğin" rafa kalkması halinde Finlandiya'nın maddeleri yerine getirmesinin daha kısa sürebileceği öngörülüyor.

Nisan ayında seçime gidecek Finlandiya'da seçim tarihinin yaklaşması nedeniyle zaman baskısının daha fazla olduğu ifade ediliyor.

YENİ PROVOKASYON
Öte yandan İsveç gazetesi "Flamman", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hicveden çizimler için bir yarışma düzenlediğini, kazanan kişiye 10 bin İsveç kronu (18 bin TL) para ödülü verileceğini duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın politikalarını protesto etmeyi planladığını ifade eden gazetenin bu hadsizliğine de İsveç yönetimi ses çıkarmadı.

Gazetenin yayın politikası göz önüne alındığında Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olduğu, Kürt toplumu ile terör örgütünü ayırt etmekten aciz olduğu gözlemlenebiliyor.

TEDBİR ALINABİLİR
Muhtıra maddelerine uyacağı sözünü veren İsveç'te, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren anayasa değişikliği ve yenilenen maddeler provokasyonlara mani olamadı. Yılbaşından bu yana PKK'lı teröristler ülkede ırkçı ve nefret suçu içeren eylemlere imza attı.

Ankara, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan terörle mücadele yasasının da benzer eylemlere mani olabileceğine şüphe ile bakıyor.

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