İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma skandalı! Ülke basını hükümeti yerden yere vurdu: Beceriksizler

Nitekim Paludan hafta içi eyleminin günü ve saatiyle ilgili bilgi vermiş aynı zamanda hükümetten izin talep ettiğini de ifade etmişti.

Yaşanan rezalete Türkiye'den tepkiler gecikmedi. İsveç ise yaşananlardan dolayı resmen birbirine girdi. Bir kesim bunun 'ifade özgürlüğü' olduğunu savundu.