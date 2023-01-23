İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma skandalı! Ülke basını hükümeti yerden yere vurdu: Beceriksizler
İsveç, NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin koyduğu terörle mücadele kapsamındaki kırmızı çizgilere uyacağına söz verdiği halde ülkede büyük skandallara imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda PKK yandaşlarının iğrenç gösterilerinin ardından dün Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden tepki topladı. İsveç basını ise yaşananları orta seviye bir korku filmine benzeterek hükümeti beceriksizlikle suçladı. Bir İsveç gazetesi, başbakan Kristersson'un umutsuzca Türkiye'yi yatıştırmaya çalıştığını ifade etti.
NATO'ya girmek için Türkiye'nin iznine ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK sempatizanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından bu hafta ise Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın eylemi yalnızca Türkiye'den değil; uluslararası alanda da tepki topladı.
Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı, Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.
Nitekim Paludan hafta içi eyleminin günü ve saatiyle ilgili bilgi vermiş aynı zamanda hükümetten izin talep ettiğini de ifade etmişti.
Yaşanan rezalete Türkiye'den tepkiler gecikmedi. İsveç ise yaşananlardan dolayı resmen birbirine girdi. Bir kesim bunun 'ifade özgürlüğü' olduğunu savundu.
İsveç'in ise aylardır girmek istediği NATO için Türkiye'nin iznine ihtiyacı var. Nitekim Türkiye başta bu talebi İsveç'in teröre verdiği destek nedeniyle veto etmişti.
İsveç'in bu skandallara izin vermesinin doğal olarak Türkiye'nin NATO sürecini sekteye uğratacağını belirten İsveç gazetesi Aftonbladet'te yaşananlar 'orta seviye korku filmine' benzetildi.
Haberde, "Hükümet, beceriksizlike yolu ile yakın gelecekte İsveç'in NATO üyesi olma şansını boşa harcıyor. Dahası bunun suçunu başkasına yüklemek olmaz" denildi.
Bir diğer İsveç gazetesi Friatider de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un umutsuzca Türkiye'yi yatıştırmaya çalıştığı ifade edildi.
Haberde "Türkiye, İsveç'in dünyadaki Müslümanlardan özür dilemesini bekliyor. Aksi takdirde NATO üyeliği olmayacak. Başbakan şimdi sözlerini altın terazide tartıyor ve ittifaka katılma umudunu da yitirmiş gibi görünüyor" denildi.
Ayrıca haberin devamında sosyal medyada pek çok İsveç vatandaşının "Kutsal kitabı yakmak derin bir saygısızlıktır. Müslümanlara yönelik sempatimizi ifade etmek istiyoruz" denildiğinden bahsedildi.
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