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Berlin'de havacılık krizi! Tüm uçuşlar iptal

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Berlin’de havacılık krizi! Tüm uçuşlar iptal

Almanya'nın Berlin şehrinde bulunan havalimanında handling ve yolcu kontrol şirketi çalışanlarının grevi nedeniyle sivil havacılık otoritesi tarafından yayımlanan NOTAM'la tüm uçuşlar yarın durdurulacak.

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