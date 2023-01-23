Dünya basını İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını gündeme taşıdı! Türkiye’deki öfke halktan geliyor

Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), 'İsveç'te Türkiye karşıtı gösteri, NATO teşebbüsü için gerilimi derinleştiriyor' başlığıyla geçtiği haberde, Ankara'yı ikna etmeye çalışan Stockholm'ün yeni bir krizi ateşlediği yorumunu yaptı. Türkiye'deki gösterilere haberinde yer veren ajans, ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Paludan'ın Kur'an yakmasını kınadığını bildirdi. AFP, bir başka haberinde 'İsveç Başbakanı Kur'an yakılmasını kınıyor' dedi.

Euronews, 'Kur'an yakma' Türkiye ve İsveç'in NATO görüşmelerini mahvetti' başlığıyla sunduğu haberde, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Ankara ziyaretinin acil şekilde iptal edilmesine vurgu yaptı.

France24, 'İsveç'te Türkiye karşıtı protestolar, NATO başvurusu için tansiyonu yükseltiyor' başlığını kullandı, özellikle Kur'an yakılmasının gerilimi keskin şekilde tırmandırdığını kaydetti.

'Türk Büyükelçiliği dışında Kur'an yakılması, İsveç'in NATO başvurusunu tehlikeye attı' başlığını tercih eden Financial Times gazetesi, provokasyonun ardından Stockholm yönetiminin NATO hedefini rayında tutmak için çılgınca bir çabanın içine girdiğini yazdı. İsveç başbakanı ve dışişleri bakanının Türkiye'den yükselen tepkiyi yatıştırmayı denediğini aktaran İngiliz gazetesi, Türkiye'deki öfke dalgasının iktidar, muhalefet ve halktan geldiğini bildirdi.