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2023 ABD'de kanlı başladı! Bireysel silahlanmanın merkezi ABD'de ölü sayısı 25'i geçti

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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2023 ABD’de kanlı başladı! Bireysel silahlanmanın merkezi ABD’de ölü sayısı 25’i geçti

ABD'nin Los Angeles ve Kaliforniya eyaletlerinde meydana gelen silahlı saldırılardaki can kayıpları arttı. Kaliforniya'da 67 yaşındaki bir kişi 2 ayrı yere silahlı saldırı düzenledikten sonra intihar etti. 2023 yılında ABD'deki katliam sayısı 3'e yükseldi. Henüz ocak ayının 24'üne gelindiğinde ise ABD'de bireysel silahlanma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'i geçti. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, ABD'nin bireysel silahlanmada Honduras ve Yemen ile aynı kategoride olduğu ortaya çıkmıştı.

Dünya üzerindeki en çok bireysel silahlanmanın olduğu ABD'de 2023 de kanlı başladı. Geride kalan 20 günde dünya gündemine oturan 3 silahlı saldırı gerçekleşti, en az 25 kişi hayatını kaybetti.

KALIFORNIA'DA 2 AYRI YERE SALDIRDI

Saldırı Half Moon Bay kentinde iki ayrı bölgede oldu. İlk olarak çiftlikte 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Çiftliğin yakınında aynı saldırgan 3 kişiyi daha öldürdü. Yaralılardan birinin durumu ağır.

67 yaşındaki Zhao Chunli, polis ekipleri tarafından otoparkta bir aracın içerisinde yakalandı. Saldırıyı düzenlediği silah da araçta bulundu.

Polis, saldırganın çiftlik çalışanı olma ihtimali üzerinde duruyor.

Amerika Birleşik Devletleri yeni yılın ilk 3 haftasında 38 kitlesel silahlı saldırıya sahne oldu.

MONTEREY PARK'TA 10 ÖLÜ 10 YARALI

ABD'nin Los Angeles kentinde bir dans kulubüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Saldırgan ölü ele geçirildi.

ABD'nin Los Angeles kentinde, binlerce kişinin katıldığı Ay takvimine dayalı Yeni Yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.



Olay hakkında basın toplantısı düzenleyen yetkililer, saldırıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert G. Luna, saldırının Monterey Park'ta Garvey Bulvarı'nda bulunan Ay Yeni Yılı kutlamalarının yapıldığı dans kulübünde dün yerel saatle 22.20 sularında düzenlendiğini kaydetti.

1'İ BEBEK 6 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'nin California eyaletinde yer alan Tulare ilçesindeki Goshen'de bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında altı aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Tulare İlçe Şerifi Mike Boudreaux yaptığı açıklamada, saldırının en az iki kişi tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını söyledi.

Saldırının rastgele düzenlenmediğini düşündüklerini dile getiren Boudreaux, "Bunun hedef alınan bir aile olduğuna inanıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta saldırının düzenlendiği evde uyuşturucu nedeniyle arama yapıldığını belirten Boudreaux, saldırıya çetelerin karıştığını ve uyuşturucu ile alakalı olduğuna inandıklarını ifade etti.

ABD, HONDURAS VE YEMEN'LE AYNI KATEGORİDE

ABD, sivillerin silah bulundurabilmesi ve taşıyabilmesi noktasında takındığı müsamahakar tutum ile gelişmiş ülkelerin birçoğundan ayrılıyor; Lübnan, Honduras ve Yemen gibi ülkeler ile aynı kategoride bulunuyor.

Maalesef bu kategoriden yakın zamanda çıkacak gibi de görünmüyor. Keza meydana gelen silahlı saldırılardan sonra silahların kontrolüne ilişkin birtakım yeni düzenlemelerin gerekliliği üzerine 2016 yılında konuşma yapan Barack Obama, silah lobisinin Amerikan Kongresini rehin almış olduğunu ifade ederek çaresizliğini ortaya koymuştu.

HER 100 KİŞİYE 120,5 SİLAH DÜŞÜYOR

ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u çocuk 21 kişinin can verdiği silahlı okul saldırısından sonra ülkedeki "silah kültürü" tekrar tartışmaya açıldı.

Siyasetten sivil topluma, ülkedeki silah karşıtı kesimler "bireysel silahlanma hakkına" yasal sınırlamalar getirilmesi isteklerini seslendirirken CNN, ABD'deki silah kültürünü dünyanın geri kalanıyla karşılaştıran bir haber hazırladı.

Haberde, ABD'nin dünyada sivillerin elinde bulunan silahların kişi sayısından fazla olduğu tek ülke olduğuna dikkat çekilerek, silaha sahip olma ve etkileri diğer ülkelerle karşılaştırılarak aktarıldı.

Son yıllarda yapılan farklı araştırmalara dayanılarak hazırlanan habere göre, ABD'de her 100 kişiye 120,5 silah düşmesiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Falkland Adaları'nın 100 kişiye 62 silah ile ikinci, yaklaşık 7 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen'de 100 kişiye 53 silah düşmesi ile üçüncü sırada geldiği belirtildi.

Güney Kore ve Japonya gibi bazı ülkelerde ise bu oranın 0,2 gibi sıfıra yakın bir düzeyde seyrettiği aktarıldı.

ABD'lilerin dünyadaki mevcut 857 milyon sivil silahın 393 milyonuna sahip olduğu tahmin edilerek, bunun da dünyadaki sivil silah stokunun yaklaşık yüzde 46'sına tekabül ettiği kaydedildi.

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