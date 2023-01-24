2023 ABD’de kanlı başladı! Bireysel silahlanmanın merkezi ABD’de ölü sayısı 25’i geçti

1'İ BEBEK 6 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'nin California eyaletinde yer alan Tulare ilçesindeki Goshen'de bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında altı aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.



Tulare İlçe Şerifi Mike Boudreaux yaptığı açıklamada, saldırının en az iki kişi tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını söyledi.

Saldırının rastgele düzenlenmediğini düşündüklerini dile getiren Boudreaux, "Bunun hedef alınan bir aile olduğuna inanıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta saldırının düzenlendiği evde uyuşturucu nedeniyle arama yapıldığını belirten Boudreaux, saldırıya çetelerin karıştığını ve uyuşturucu ile alakalı olduğuna inandıklarını ifade etti.