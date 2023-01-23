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Öğretmenler, tren makinistleri, hemşireler... Şimdi de ambulans çalışanları greve başladı | İngiltere'de ücret krizi büyüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Öğretmenler, tren makinistleri, hemşireler... Şimdi de ambulans çalışanları greve başladı | İngiltere’de ücret krizi büyüyor

İngiltere'de devam eden maaş anlaşmazlıkları nedeniyle binlerce ambulans çalışanı greve gitti. Öte yandan geçen haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve mart aylarında düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.

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