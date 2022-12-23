Avrupa’da işçi grevi her geçen gün büyüyor! İspanya’da 70 uçuş iptal edildi

İspanya'da ucuz tarifeli hava yolu şirketlerinden Vueling ve Air Nostrum'un çalışanlarının grevi sebebiyle gün içerisinde 70 kadar uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Kabin memurları ve pilotların maaş artışı talebiyle başlattıkları grev özellikle Santiago de Compostela, Malaga, Büyük Kanarya, Murcia, İbiza, Madrid ve Palma de Mallorca kentlerindeki havalimanlarını etkiliyor.