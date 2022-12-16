Avrupa’da ekonomik kriz nedeniyle grevler büyüyor! Fransa’da demiryolu çalışanları isyan etti

Grev nedeniyle birçok sefer iptal edilirken, en çok aksama Paris ve banliyöleri arasında seferler yapan RER C ile R, N ve U hatlarında oldu.

SNCF ise vakit kayıplarını önlemek için yolculardan gün içinde sürekli güncel iç tren seferi saatlerini kontrol etmelerini istedi.