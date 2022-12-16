Avrupa'da ekonomik kriz nedeniyle grevler büyüyor! Fransa'da demiryolu çalışanları isyan etti
Ekonomik krizin derinden etkilediği Avrupa ülkelerinde peş peşe grev kararları geliyor. Son olarak Fransa'daki demir yolu şirketi SNCF çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dün akşamdan itibaren 19 Aralık'a kadar greve gitme kararı aldı.
Grev nedeniyle birçok sefer iptal edilirken, en çok aksama Paris ve banliyöleri arasında seferler yapan RER C ile R, N ve U hatlarında oldu.
SNCF ise vakit kayıplarını önlemek için yolculardan gün içinde sürekli güncel iç tren seferi saatlerini kontrol etmelerini istedi.
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