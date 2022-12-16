16 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Avrupa'da ekonomik kriz nedeniyle grevler büyüyor! Fransa'da demiryolu çalışanları isyan etti

Avrupa'da ekonomik kriz nedeniyle grevler büyüyor! Fransa'da demiryolu çalışanları isyan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2022
ABONE OL
Avrupa’da ekonomik kriz nedeniyle grevler büyüyor! Fransa’da demiryolu çalışanları isyan etti

Ekonomik krizin derinden etkilediği Avrupa ülkelerinde peş peşe grev kararları geliyor. Son olarak Fransa'daki demir yolu şirketi SNCF çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dün akşamdan itibaren 19 Aralık'a kadar greve gitme kararı aldı.

Fransa'nın başkenti Paris`in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde demir yolu ulaşımı çalışanlarının greve gitmesiyle, şehirler arası ulaşım dahil, iç tren seferlerinin bazılarının iptal edildiği ve ulaşımın büyük ölçüde aksadığı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, demir yolu şirketi SNCF çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dün akşamdan itibaren 19 Aralık'a kadar greve gitme kararı aldı.

Grev nedeniyle birçok sefer iptal edilirken, en çok aksama Paris ve banliyöleri arasında seferler yapan RER C ile R, N ve U hatlarında oldu.

SNCF ise vakit kayıplarını önlemek için yolculardan gün içinde sürekli güncel iç tren seferi saatlerini kontrol etmelerini istedi.

Öte yandan Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont, Nantes-Lyon, Toulouse-Hendaye ve Beziers-Clermont kentleri arasında sefer yapan hızlı trenler seferleri de önemli ölçüde iptal edildi. Söz konusu seferlerde de aksamalar yaşanıyor.

Avrupa’da işçi grevleri büyüyor AVRUPA'DA İŞÇİ GREVLERİ BÜYÜYOR
Ekonomik kriz Avrupa’yı felç etti! EKONOMİK KRİZ AVRUPA'YI FELÇ ETTİ!
Şimdi de sıra Avrupa’nın kuzeyinde ŞİMDİ DE SIRA AVRUPA'NIN KUZEYİNDE
İngiltere’de grev büyüyor! İNGİLTERE'DE GREV BÜYÜYOR!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA