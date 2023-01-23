Avrupa’da sağlık krizi

Avrupa'daki sağlık krizi büyüyor. İngiltere'de hemşirelerin greve gitmesi nedeniyle beş bin ameliyat yapılamadı. Hemşirelerin ardından ambulans çalışanları da grevde. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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