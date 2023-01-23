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Avrupa'da sağlık krizi

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 16:40
Avrupa'daki sağlık krizi büyüyor. İngiltere'de hemşirelerin greve gitmesi nedeniyle beş bin ameliyat yapılamadı. Hemşirelerin ardından ambulans çalışanları da grevde. A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.
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