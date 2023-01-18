İngiltere’de ’ücret’ krizi: Öğretmen ve hemşirelerden sonra ambulans çalışanları da greve gidiyor

GMB Sendikası, aralarında acil yardım görevlileri ve çağrı merkezi çalışanlarının da olduğu ambulans hizmetlerinde bulunan 10 binden fazla personelin, 6 Şubat, 20 Şubat, 6 Mart ve 20 Mart tarihlerinde grev yapacağını duyurdu.