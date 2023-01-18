İngiltere'de 'ücret' krizi: Öğretmen ve hemşirelerden sonra ambulans çalışanları da greve gidiyor
DÜNYA AA
Ücretlerinde artış talep eden fakat bu talepleri karşılık bulmayan İngiltere'deki ambulans çalışanlarının, şubat ve mart ayında 4 gün greve gideceği bildirildi. Hafta başında öğretmenler, hemşireler ve tren sürücüleri de şubat ve martta yeniden grev yapacaklarını duyurmuştu.
GMB Sendikası, aralarında acil yardım görevlileri ve çağrı merkezi çalışanlarının da olduğu ambulans hizmetlerinde bulunan 10 binden fazla personelin, 6 Şubat, 20 Şubat, 6 Mart ve 20 Mart tarihlerinde grev yapacağını duyurdu.
ÜCRET ARTIŞ TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Sendika, hükümetin ücret artış taleplerini reddetmesinin ardından grev kararı aldıklarını açıkladı.
BİRÇOK SEKTÖRDEN GREV KARARI
Ayrıca, Batı Midlands bölgesindeki ambulans çalışanlarının 23 Ocak'ta, Kuzeybatı Ambulans Servisi çalışanlarının ise 24 Ocak'ta greve gideceği belirtildi.
Hafta başında öğretmenler, hemşireler ve tren sürücüleri de şubat ve martta yeniden grev yapacaklarını duyurmuştu.
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