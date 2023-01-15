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Yunan medyasından F-16 mesaisi! Miçotakis hükümetine sert eleştiri: Siyasi bir yenilgi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Yunan medyasından F-16 mesaisi! Miçotakis hükümetine sert eleştiri: Siyasi bir yenilgi

Türkiye'nin ABD'den F-16 alması ülkemizden daha çok Yunanistan'da gündem oluyor. Son olarak Yunan gazetesi, Atina hükümetini sert bir dille eleştirerek, Yunanistan'ın siyasi yenilgi yaşadığını vurguladı.

Türkiye'nin ABD'den alması muhtemel olan F-16'lar son zamanlarda Türkiye'den çok Yunanistan'ın gündemini meşgul ediyor.

Yunan basını sıklıkla ABD'nin Türkiye'ye F-16 vermeyeceği umuduna tutunarak bunun için Ermeni ve Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'i gündeme getiriyor.

Yunan basınından ise konuyla ilgili ilginç bir yorum geldi. Yunanistan ve Türkiye arasındaki kontrollü gerilimin ABD için 'bir altın madeni' olduğunu söyleyen bir gazete Yunanistan hükümetine de eleştirilerde bulundu.

ABD'nin Türkiye'nin İsveç'e gösterdiği NATO tepkisini de değerlendirdiğini ifade eden gazete, aslında bunun Yunanistan için bir yenilgi olduğunu ifade etti.

Haberde, "Bu durum Yunanistan için siyasi bir yenilgi. Çünkü aslında Yunanistan, stratejik müttefikleri olduğunu düşünüyor; ancak yalnızca ABD'nin entegrasyonuna müzakeresiz bir biçimde onay veriyor. Bu durum da hem yenilgilere hem de aşağılanmalara yol açıyor" denildi.

Yunanistan'ın yanlış bir yolda olduğunu ifade eden gazete Türkiye'nin pek çok farklı ülke ile silah ve askeri teçhizat alışverişi yaptığını bu nedenle de Yunanistan'ın bunun karşısında bir şey yapmasının çok imkansız olduğunu ifade etti.

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