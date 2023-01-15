Yunan medyasından F-16 mesaisi! Miçotakis hükümetine sert eleştiri: Siyasi bir yenilgi
Türkiye'nin ABD'den F-16 alması ülkemizden daha çok Yunanistan'da gündem oluyor. Son olarak Yunan gazetesi, Atina hükümetini sert bir dille eleştirerek, Yunanistan'ın siyasi yenilgi yaşadığını vurguladı.
Türkiye'nin ABD'den alması muhtemel olan F-16'lar son zamanlarda Türkiye'den çok Yunanistan'ın gündemini meşgul ediyor.
Yunan basını sıklıkla ABD'nin Türkiye'ye F-16 vermeyeceği umuduna tutunarak bunun için Ermeni ve Yunan lobilerine yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'i gündeme getiriyor.
Yunan basınından ise konuyla ilgili ilginç bir yorum geldi. Yunanistan ve Türkiye arasındaki kontrollü gerilimin ABD için 'bir altın madeni' olduğunu söyleyen bir gazete Yunanistan hükümetine de eleştirilerde bulundu.
Haberde, "Bu durum Yunanistan için siyasi bir yenilgi. Çünkü aslında Yunanistan, stratejik müttefikleri olduğunu düşünüyor; ancak yalnızca ABD'nin entegrasyonuna müzakeresiz bir biçimde onay veriyor. Bu durum da hem yenilgilere hem de aşağılanmalara yol açıyor" denildi.
Yunanistan'ın yanlış bir yolda olduğunu ifade eden gazete Türkiye'nin pek çok farklı ülke ile silah ve askeri teçhizat alışverişi yaptığını bu nedenle de Yunanistan'ın bunun karşısında bir şey yapmasının çok imkansız olduğunu ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Barış 2023 KİMDİR? | Ünlüler Barış Telli kaç yaşında, nereli, bacağına ne oldu? Kaç kez dünya şampiyonu oldu? İşte hayatı ve biyografisi...
- Survivor 2023 bu akşam var mı, yok mu? Saat kaçta başlayacak? Survivor Türkiye kadrosunda kimler var?
- AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | AÖF final sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Ders geçme notu kaç? 2023 AÖF SINAV TAKVİMİ
- Memur Maaşları Neden EKSİK YATTI? 2023 Maaş farkları ne zaman yatar? Ocak ayı 14-15 Günlük maaş farkı ne kadar, kaç TL?
- İZMİR DEPREM SON DAKİKA | 15 Ocak 2023 deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, nerede oldu? İzmir'de nerede deprem oldu?
- ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ 2023 | 3600 ek göstergeye 2.115, 2.240, 2.463, 2.587 TL ilave ARTIŞ! SSK, BAĞ-KUR, TARIM emeklileri hangi günler maaş alacak?
- TOKİ BİLECİK 1.037 KONUT KURA CANLI İZLE | SÖĞÜT, OSMANELİ, BOZÖYÜK, PAZARYERİ... Hak sahipleri listesi İSİM LİSTESİ... Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
- Memur maaşı e-Bordro Ocak 2023 sorgulama ekranı: Zamlı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? E-Devlet Giriş!
- 15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...
- Ara transfer dönemi 2023 ne zaman bitiyor? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ikinci transfer sezonu sürüyor
- SİGARA İNDİRİMİ KAÇ TL? 15 Ocak 2023 en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara indirim geldi?
- Zamlı ödemeler hesaplara yatıyor... PTT'den paranızı hemen alabilirsiniz! 4.336 TL almak için şartlar