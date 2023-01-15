Yunan medyasından F-16 mesaisi! Miçotakis hükümetine sert eleştiri: Siyasi bir yenilgi

Yunanistan'ın yanlış bir yolda olduğunu ifade eden gazete Türkiye'nin pek çok farklı ülke ile silah ve askeri teçhizat alışverişi yaptığını bu nedenle de Yunanistan'ın bunun karşısında bir şey yapmasının çok imkansız olduğunu ifade etti.

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